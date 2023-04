Die Stadtbetriebe Steyr testen derzeit den Einsatz von Bussen mit alternativen Antrieben für den öffentlichen Verkehr. Der ÖPNV-Betreiber der oberösterreichischen Stadt erprobt in diesem Zuge auch ein Fahrzeug eines deutschen Herstellers. In dieser Woche ist in Steyr ein MAN Lion's City 12E zu Testzwecken unterwegs. Der zwölf Meter lange Elektro-Solobus wird von den Stadtbetrieben Steyr während der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...