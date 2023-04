Die Aktie von Mercedes-Benz gehört am heutigen Mittwoch zu den stärksten Werten im deutschen Leitindex DAX. Am Nachmittag geht es 1,4 Prozent nach oben auf 69,84 Euro. Das Papier profitiert von guten Absatzzahlen. Der Autobauer hat zum Jahresauftakt mehr Autos verkauft und vor allem von einer starken Nachfrage nach teuren Luxusmodellen und Elektroautos profitiert.Mercedes-Benz Cars hat im ersten Quartal 503.500 Einheiten (plus drei Prozent) verkauft, während der Absatz von Top-End- und batterieelektrischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...