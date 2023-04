© Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Seth Wenig



Die Verbraucherpreise in den USA entspannen sich weiter. Im März ist die Inflation um 0,1 Prozent gestiegen. Im Jahresvergleich liegt die Inflation nur noch bei fünf Prozent. Sorge bereitet aber die Kerninflation.

Im Februar hatte die Teuerungsrate noch bei sechs Prozent gelegen. Für März hatten Experten mit einer Rate von 5,2 Prozent gerechnet. Die Daten, die das US-Arbeitsministerium am Mittwoch veröffentlichte, konnten diese Erwartungen nochmals unterbieten.

Anleger sehen die Inflationsdaten vor allem als Gradmesser für den künftigen Zins-Kurs der US-Notenbank Fed. "Das Inflationsthema ist für viele Spekulationen und Konjunkturentwicklungen verantwortlich und hat nicht an Brisanz verloren", merkte Marktexperte Andreas Lipkow gegenüber der dpa an. Der nächste Zinsentscheid der Fed steht am 3. Mai an.

Der erneute Rückgang der Verbraucherpreise signalisiert, dass die Zinserhöhungen der Notenbank Fed langsam Früchte tragen. Der Leitzins war in den vergangenen Monaten schrittweise erhöht worden und liegt derzeit in der Spanne von 4,75 bis 5 Prozent.

Nach den Sorgen um den US-Bankensektor und der Angst vor einer Rezession spekulieren manche Anleger und Analysten darauf, dass die Fed entgegen ihrer eigenen Aussagen die Zinserhöhungen pausieren könnte oder den Leitzins sogar senken könnte.

Inflationsdaten schicken DAX auf neues Jahreshoch

Die US-amerikanischen Aktienmärkte waren in den Tagen zuvor in Lauerstellung, große Kurssprünge waren ausgeblieben. Die CPI-Daten könnten für zusätzlichen Schwung sorgen. Der DAX sprang nach Bekanntwerden der Zahlen um 150 Punkte nach oben auf ein neues Jahreshoch von 15.814 Punkten. Auch die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 legten vorbörslich zu.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion