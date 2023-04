NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stabilus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker rechnet für das erste Geschäftshalbjahr mit einem starken Umsatzwachstum des Auto- und Industriezulieferers. Die Gewinnentwicklung dürfte indes durch die immer noch hohe Inflation insbesondere bei den Energie- und Lohnkosten gebremst worden sein, heißt es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Margen sollten sich dank des nachlassenden Gegenwinds durch die Kosten dennoch sukzessive verbessert haben. Zudem habe die aktuelle Bewertung der Aktie Luft nach oben./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 10:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 10:26 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000STAB1L8