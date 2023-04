Die Deutsche Bank beurteilt die operative Trendwende nun optimistischer als zuvor. Hatte es zuvor so ausgesehen, als sollten lukrative Altaufträge schneller auslaufen als die Neuaufträge hereinkommen, peilt man nun wieder Neuaufträge in der Größenordnung von 2019 an. Die Zahlen bestätigen das: In Q1 legte das Volumen des Leasingneugeschäfts um gut 22 % auf über 610 Mio. € zu. Damit war das letzte Quartal das sechste aufeinanderfolgende Quartal mit einem prozentual deutlich zweistelligen Wachstum, nachdem das Geschäft des IT-Leasing-Unternehmens in der Pandemie noch heftig gelitten hatte. Der Kurs arbeitet seit über zwei Jahren an einer Bodenbildung. Die Bewertung ist mit einem KGV von 16 mittlerweile auch in einem gut nachvollziehbaren Rahmen angelangt.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 15.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ Gold: Doppeltop oder Ausbruch?++ Ölkonzerne baden im Geld++ Dt. Energiewert mit Langfristpotenzial++ Lupe: GoldminenaktienBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info