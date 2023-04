Am Nachmittag wurden US-Verbraucherpreisdaten gemeldet. Diese fielen 0,1 % besser aus, als die Marktteilnehmer an den Börsen erwartet hatten. Der DAX zündete daraufhin ein Feuerwerk. Diese erste Marktreaktion fällt gerade wieder in sich zusammen, da die Anleger verspätet auch die zweite Zahl, nämlich die Kernrate betrachten. Die Kerninflation ist zu hoch und damit muss die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...