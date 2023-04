Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Timeless Homes GmbH hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:Die Timeless Homes GmbH gibt bekannt, dass aufgrund der zunehmend erschwerten Geschäftsbedingungen in der Bau- und Vermietungsbranche in Verbindung mit dem aktuell schwierigen Zinsumfeld und der angespannten geopolitischen Lage mit ihren Auswirkungen auf wirtschaftliche Bereiche des Immobiliensektors die notwendige Liquidität für die fristgerechte Zahlung der ausstehenden Zinsen am 1. Juli 2023 und die fristgerechte Rückzahlung der Anleihe zum Laufzeitende gefährdet ist. ...

