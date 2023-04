Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Das Landgericht Leipzig hat in einem von der Kanzlei Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann geführten Verfahren gegen einen freien Anlagevermittler Schadensersatz in Höhe von mehr als 15.000,- Euro zugesprochen, Zug um Zug gegen Abtretung der Rechte aus der Beteiligung an der Aquila Hydropower Invest IV GmbH & Co. KG (Urteil vom 29.03.2023, Az. 04 O 1689/22, noch nicht rechtskräftig), so die Rechtsanwälte Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

