Die Aktie von MorphoSys ist aktuell der größte Gewinner im TecDAX . Der Auswahlindex gewinnt derzeit lediglich 0,09 Prozent. Die Börsenteilnehmer am Aktienmarkt in Deutschland sind gegenwärtig weder pessimistisch noch optimistisch gestimmt. Der TecDAX notiert lediglich um 0,09 Prozent besser als zum Handelsschluss am Vortag.

