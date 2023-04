Bei InflaRx gibt es eine Kapitalerhöhung. Das Unternehmen aus Jena, das an der Nasdaq gelistet ist, will bis zu 9,411 Millionen neue Aktien ausgeben. Der Bezugspreis je Aktie liegt bei 4,25 Dollar. Das Angebot gilt wahrscheinlich bis zum 14. April. Damit können brutto 40 Millionen Dollar in die Kasse kommen.Weitere bis zu 1,411 Millionen Aktien können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...