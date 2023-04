ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

ASMALLWORLD lanciert ASMALLWORLD DISCOVERY für Hotelgäste



12.04.2023 / 17:45 CET/CEST





ASMALLWORLD lanciert ASMALLWORLD DISCOVERY für Hotelgäste Zürich, 12.04.2023 - Mit der Aufschaltung der Webseite asmallworlddiscovery.com, startet die ASMALLWORLD AG heute ASMALLWORLD DISCOVERY für Hotelgäste. Der neue Service, welcher ein direktes Ergebnis der strategischen Zusammenarbeit mit der Global Hotel Alliance ist, bietet unabhängigen Hotels die Möglichkeit, Teil der GHA DISCOVERY Loyalty-Plattform mit mehr als 24 Millionen Kunden zu werden. The Chedi Andermatt, das erste Hotel von ASMALLWORLD DISCOVERY, ist ab heute über die GHA DISCOVERY Plattform buchbar und ASMALLWORLD hat bereits drei weitere Hotels unter Vertrag genommen, welche ebenfalls in Kürze online gehen werden. ASMALLWORLD DISCOVERY hat heute seine neue Website asmallworlddiscovery.com in Betrieb genommen. Der neue Service ist ein wichtiger Bestandteil der strategischen Zusammenarbeit mit der Global Hotel Alliance (GHA), an welcher ASMALLWORLD im vergangenen Jahr eine 10% Beteiligung erworben hat. Das GHA DISCOVERY Hotelportfolio besteht aus über 800 Hotels von 40 verschiedenen Marken. ASMALLWORLD DISCOVERY wurde nun als Dachmarke für unabhängige Hotels aufgenommen. Damit bekommen unabhängige Hotels das erste Mal die Möglichkeit, Zugang zur GHA DISCOVERY Loyalty-Plattform und ihren 24 Millionen Kunden zu erhalten. Bisher war dies nur für Hotelketten mit mehreren Häusern möglich. Das Chedi Andermatt eröffnet das Angebot von ASMALLWORLD DISCOVERY Im Rahmen der Lancierung von ASMALLWORLD DISCOVERY für Hotelgäste, wurde The Chedi Andermatt auch als erstes Hotel in die GHA DISCOVERY Loyalty-Plattform aufgenommen. Das bedeutet, dass das Hotel seinen Kunden nun alle Treuevorteile von GHA DISCOVERY bieten wird, einschliesslich der Möglichkeit, DISCOVERY Dollars, der Loyalty-Währung von GHA DISCOVERY, zu sammeln und auszugeben. The Chedi Andermatt ist per sofort auch über die GHA DISCOVERY Website und die GHA DISCOVERY App buchbar. Drei weitere Hotels schon unter Vertrag Neben The Chedi Andermatt, welches bereits über die GHA DISCOVERY Plattform buchbar ist, hat ASMALLWORLD DISCOVERY bereits drei weitere Hotels unter Vertrag genommen, welche sich derzeit auf eine Aufnahme in das Programm gegen Ende April vorbereiten. Dabei handelt es sich um die Hotels Beau-Rivage in Genf, das Resort Hotel Alex Zermatt in Zermatt und das Mandrake in London. ASMALLWORLD ist derzeit auch mit vielen anderen Hotels im Gespräch und das Unternehmen geht davon aus, dass es in Kürze weitere Hotels in sein Portfolio aufnehmen wird. Bis Ende 2023 wird erwartet, dass das Portfolio um die 15 bis 20 Hotels umfassen wird. "Wir freuen uns sehr über den Start von ASMALLWORLD DISCOVERY für unsere Hotels und die GHA DISCOVERY Kunden. Wir sind fest davon überzeugt, dass das GHA DISCOVERY Loyalty-Programm einen Mehrwert für Kunden, wie auch für unsere Hotels bieten wird, was auch der Haupttreiber hinter unserem Kauf des 10% Anteils an GHA war. Somit freuen wir uns auch sehr darauf, weitere hochklassige, unabhängige Hotels in die wachsende Loyalty-Plattform von GHA einzubinden", kommentiert ASMALLWORLD CEO Jan Luescher. ASMALLWORLD DISCOVERY - we empower independent hotels Um GHA bei der Erweiterung des GHA DISCOVERY Hotelportfolios zu unterstützen, wurde die von ASMALLWORLD neu geschaffene Marke ASMALLWORLD DISCOVERY zu den bestehenden GHA DISCOVERY Hotelmarken hinzugefügt. Der neu geschaffene Brand dient als Dachmarke für unabhängige Hotels, welche sich mit Unterstützung von ASMALLWORLD der GHA DISCOVERY Loyalty-Plattform anschliessen möchten. ASMALLWORLD DISCOVERY wird als Servicepartner für diese unabhängigen Hotels fungieren und ihnen den Zugang zum GHA DISCOVERY-Netzwerk ermöglichen. Für die beitretenden Hotels ergeben sich dabei drei Hauptvorteile: Erstens können unabhängige Hotels ihre globale Reichweite durch den Zugang zur GHA DISCOVERY-Vertriebsplattform mit mehr als 24 Millionen ausbauen und damit zusätzliche Einnahmen generieren. Zweitens ist GHA DISCOVERY ein kosteneffizienter Vertriebskanal, der es Hotels ermöglicht, ihre Abhängigkeit von Drittanbietern, insbesondere von Online-Reisebüros, zu verringern und ihre Margen zu verbessern. Drittens können Hotels ihren Kunden wertvolle Treuevorteile bieten, darunter die einzigartigen DISCOVERY Dollars, eine flexible einsetzbare Loyalty-Währung, und damit die Kundenbindung erhöht. Für Buchungen von ASMALLWORLD DISCOVERY Hotels über die GHA DISCOVERY Plattform erhält ASMALLWORLD in Zukunft eine Servicegebühr. Dadurch wird für ASMALLWORLD eine neue Einnahmequelle geschaffen, welche mit der Erweiterung des Hotel-Portfolios kontinuierlich wachsen wird und somit für ASMALLWORLD zu einem zusätzlichen Standbein entwickelt werden soll. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com . The Chedi Andermatt - Schweizer Gastfreundschaft mit asiatischem Charme The Chedi Andermatt verbindet authentischen alpinen Chic mit asiatischen Stilelementen zu einer einzigartigen Ästhetik im Herzen der Schweizer Alpen. Das Chedi Andermatt verfügt über 119 Zimmer und Suiten, fünf Restaurants und Bars, einen Weinkeller sowie einen 2.400 Quadratmeter großen Spa- und Wellnessbereich und ist umgeben von Weltklasse-Skipisten, Rad- und Wanderwegen sowie Golf-Resorts. The Chedi Andermatt hat ebenfalls bereits die Auszeichnung "Ultratravel Collection" von GHA DISCOVERY erhalten, welche für Hotels mit dem höchsten Gäste-Standard vorbehalten ist. Diese Auszeichnung kommt zusätzlich zu der 5-Sterne-Auszeichnung des Forbes Travel Guide und den 98 von möglichen 100 Punkten im Falstaff Hotel Guide 2022, welcher das Hotel als eines der 10 besten Hotels der Schweiz einstuft. Für weitere Informationen besuchen Sie www.thechediandermatt.com . Beau-Rivage Genève - ein ikonisches Hotel seit 1865 Das Beau Rivage in Genf ist ein luxuriöses 5-Sterne-Hotel im Herzen von Genf. Mit seiner aussergewöhnlichen Lage gegenüber dem Genfer Jet D'Eau und seiner traditionellen Vergangenheit im Design der Gegenwart, ist das Beau-Rivage Genève eines der Wahrzeichen der Genfer Luxushotels. Die 52 Zimmer und 43 Suiten mit ihrem bemerkenswerten Stil garantieren Gästen ein einzigartiges Hotelerlebnis im Herzen dieser weltoffenen Stadt. Willkommen in der Eleganz und Raffinesse eines historischen Gebäudes, dessen Charme seit über 150 Jahren leidenschaftlich bewahrt wird. Das Restaurant Le Chat Botté des Beau Rivage, das 2015 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet und im Gault Millau Restaurantführer 2012 mit 18 von 20 Punkten bewertet wurde, serviert traditionelle französische Küche in einem aussergewöhnlich eleganten Speisesaal. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.beau-rivage.com .

Resort Hotel Alex Zermatt - Luxus am Fusse des Matterhorns Das Resort Hotel Alex in Zermatt, im Kanton Wallis in der Südschweiz, ist ein traditionsreiches 4-Sterne-Luxushotel in der wohl aussergewöhnlichsten Bergdestination der Welt. Das Resort Hotel Alex liegt im Zentrum von Zermatt und bietet 84 Zimmer, darunter 23 geräumige Suiten, zwei Restaurants, eine Bar, eine Raucher- und Whiskey-Lounge, einen grossen Weinkeller, einen Spa- und Wellnessbereich, einen Fitnessraum, eine Tennishalle, einen Squashplatz und einen Badmintonplatz. Und das alles in einem extravaganten Chalet im Bergstil, nur wenige Schritte von den weltbekannten Wanderwegen und Skipisten am Fuße des weltberühmten Matterhorns entfernt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hotelalexzermatt.com . The Mandrake - Luxus im Herzen des Londoner Stadtteils Fitzrovia The Mandrake ist ein mehrfach preisgekröntes 5-Sterne-Luxushotel in zentraler Lage in Londons berühmtem West End. Mit 33 luxuriösen Zimmern, darunter drei opulente Suiten und ein preisgekröntes Penthouse, bietet das Hotel seinen Gästen ein Höchstmass an Komfort und Behaglichkeit während des Aufenthalts. Das Hotel beherbergt auch eine umfangreiche Kunstsammlung, die Werke sowohl etablierter als auch aufstrebender Künstler umfasst und für ein wahrhaft fesselndes Erlebnis sorgt. Das hoteleigene Restaurant Yopo bietet eine kulinarische Reise, die die Aromen und Traditionen Südamerikas zelebriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.themandrake.com .

Über GHA DISCOVERY GHA DISCOVERY wurde 2010 ins Leben gerufen und ist das weltweit grösste Loyalty-Programm für unabhängige Hotelketten. Es umfasst heute mehr als 800 Hotels und Resorts von 40 Marken und bietet seinen 24 Millionen Mitglieder in allen Hotels umfassende Status- und Treuevorteile, inklusive der vielseitig einsetzbaren Loyalty-Währung Discovery Dollars. Darüber hinaus kommen Gäste in den Genuss von «Experiences», welche von den einzelnen Hotels individuell zusammengestellt werden und nur GHA DISCOVERY-Mitgliedern zugänglich sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.ghadiscovery.com . Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hospitality-Consulting Firma, welche Eigentümern hilft, den Wert ihrer Objekte in jeder Phase des Lifecycles zu steigern, inklusive Akquisition, Entwicklung, Betreiben und Verkauf First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan V. Luescher, CEO

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com Hinweis Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche sind beispielsweise an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder vergleichbarer Ausdrücke erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Emittenten oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der Emittent verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.



