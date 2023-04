Die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers befindet sich in einem lang anhaltenden Abwärtstrend. Aus charttechnischer Sicht ist auch weiterhin Vorsicht bei Plug Power geboten, denn der Kurs kann sich aus seinem Trend nicht befreien. So weit kann die Talfahrt bei der Plug-Power-Aktie jetzt noch gehen.Der Abwärtstrend wurde im Februar 2021 an der 75-Dollar-Marke eingeleitet. Daraufhin brach der Kurs bis auf 18 Dollar im Mai 2021 ein. Bisherige Annäherungen an die langfristige Trendlinie bei 47 Dollar ...

