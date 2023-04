Nach jüngsten Inflationszahlen haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch zugelegt. Nachdem der Anfangsschwung zunächst nachgelassen hatte, notierten die großen Indizes zuletzt wieder alle klar im Plus. So gewinnt der Leitindex Dow Jones Industrial nach knapp einer Stunde des Handels 0,49 Prozent auf 33.850,12 Punkte.Der technologielastige Nasdaq 100 steigt um 0,32 Prozent auf 13.005,94 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 steht 0,47 Prozent höher auf 4128,16 Punkten. Im späten Handel wird noch das Protokoll ...

