Cannabis-Clubs und Modellprojekte mögen ein geschickter Schachzug sein, um an den Bedenken der Europäischen Kommission vorbeizukommen. Allgemein verfügbar wird Cannabis so aber nicht. Das klingt verschmerzbar, ist aber ein Problem.



Was passiert, wenn Cannabis erlaubt wird, ohne sich darum zu kümmern, wo es herkommt, zeigt das abschreckende Beispiel der Niederlanden. Die dortige Drogenpolitik ist mit dafür verantwortlich, dass sich das organisierte Verbrechen unkontrolliert ausbreiten konnte. Wenn Cannabis in Deutschland erlaubt wird, der Stoff aber nur über Umwege zu bekommen ist, bedeutet das: Der Schwarzmarkt trocknet nicht aus, sondern er wird aufblühen. Das kann, das darf nicht Sinn einer Legalisierung sein.



