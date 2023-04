Everstream stellt Vestas ein transparentes und intelligentes n-Tier-Netzwerk zur Verfügung, um das Risikomanagement in der Lieferkette und die Performance im Bereich Nachhaltigkeit zu optimieren

Everstream Analytics, ein global agierendes Unternehmen für Lieferketten- und Risikoanalysen, gab heute bekannt, dass sich Vestas, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Energielösungen, für Everstream entschieden hat, um Risiken zu reduzieren und die Nachhaltigkeitsleistung innerhalb seiner globalen Wertschöpfungskette zu steigern.

Vestas benötigte eine umfassende Lieferkettenlösung, die für mehr Transparenz sorgt und eine Echtzeit-Überwachung von wetterbedingten, geo- und soziopolitischen, arbeitsrechtlichen, personellen, produktions-, transport- und nachhaltigkeitsbezogenen Risiken in Planung, Beschaffung und Logistik ermöglicht. Die Entscheidung für die mehrstufige Lösung von Everstream zur Erkennung von Risiken in der Lieferkette und zum End-to-End-Risikomanagement erfolgte aufgrund deren beispielloser Fähigkeit, Schwachstellen schnell aufzudecken und Unterbrechungen in der komplexen globalen Lieferantenbasis von Vestas zu reduzieren.

"Selbst eine geringfügige Störung auf einer untergeordneten Ebene kann Auswirkungen darauf haben, ob wir unsere Kunden bedienen können", so Dieter Dehoorne, Chief Procurement Officer bei Vestas. "Durch die n-tier-Transparenz von Everstream, die permanente Risikoüberwachung und die prädiktive Analyse der Lieferkette werden unsere Teams in der Lage sein, strategische Beschaffungs- und Lieferkettenentscheidungen zu treffen, mit denen wir den Einsatz erneuerbarer Energien auf der ganzen Welt weiter beschleunigen können."

Vestas wurde im Januar 2022 für seine branchenweit führende Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet und von Corporate Knights zum nachhaltigsten Unternehmen der Welt ernannt. Im Zuge des kontinuierlichen Engagements für einen nachhaltigen Betrieb wird Vestas auch die UFLPA-Lösung von Everstream nutzen, um die tief in den komplexen, globalen Lieferketten verborgene Zwangsarbeit aufzudecken. Dieses Maß an Transparenz und Kontrolle bereitet das Unternehmen auf die Einhaltung bestehender und neuer Vorschriften in Bezug auf die Lieferkette vor und verbessert gleichzeitig die ESG-Leistung.

"Als einziger Anbieter einer mehrstufigen Lieferkettentransparenz sowie eines durchgängigen Risikomanagements ist Everstream Analytics bestens aufgestellt, um Vestas beim Erreichen seiner Leistungsziele in den Bereichen Betriebsführung und Nachhaltigkeit zu unterstützen", so Julie Gerdeman, CEO von Everstream Analytics. "Wir freuen uns sehr, Vestas' kontinuierliches Engagement bei der Entwicklung und dem Einsatz nachhaltiger Energielösungen auf der ganzen Welt zu unterstützen."

Weitere Informationen darüber, wie Everstream globale Energieunternehmen dabei unterstützt, Risiken zu erkennen und nachhaltige Lieferketten zu fördern, finden Sie unter www.everstream.ai.

Über Vestas

Vestas ist der globale Partner der Energiebranche im Bereich nachhaltiger Energielösungen. Wir entwickeln, fertigen, installieren und warten Onshore- und Offshore-Windturbinen auf der ganzen Welt. Mit mehr als 164 GW an Windturbinen in 87 Ländern hat Vestas mehr Windkraftanlagen installiert als jedes andere Unternehmen. Dank unserer branchenführenden Smart-Data-Funktionen und der konkurrenzlosen Leistung von mehr als 144 GW in Betrieb befindlicher Windturbinen nutzen wir Daten, um Windressourcen zu interpretieren, zu prognostizieren und zu nutzen sowie erstklassige Windenergielösungen anzubieten. Zusammen mit unseren Kunden arbeiten mehr als 28.000 Mitarbeiter von Vestas daran, der Welt nachhaltige Energielösungen für eine glänzende Zukunft bereitzustellen.

Über Everstream Analytics

Everstream Analytics definiert den globalen Standard für die Lieferkette. Durch die Nutzung künstlicher Intelligenz und prädiktiver Analytik in seinem umfangreichen proprietären Datensatz stellt Everstream die prädiktiven Erkenntnisse und Risikoanalysen bereit, die Unternehmen zum Aufbau einer intelligenteren, autonomeren und nachhaltigen Lieferkette benötigen. Die bewährte Lösung von Everstream lässt sich in Beschaffungs-, Logistik- und Geschäftskontinuitäts-Plattformen integrieren, wodurch vollständige Informationen, präzisere Analysen und exakte Vorhersagen generiert werden, die erforderlich sind, um die Lieferkette in einen Unternehmenswert zu verwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.everstream.ai/

