DJ MÄRKTE USA/Wall Street ohne klaren Trend nach Inflationsdaten

NEW YORK (Dow Jones)--Aktuelle Inflationsdaten beflügeln die Wall Street nur mäßig. Bis zum Mittag US-Ostküstenzeit kommen die Indizes von den Tageshochs zurück und zeigen sich insgesamt recht volatil mit einem kurzen Abstecher ins Minus. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,3 Prozent auf 33.779 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite gewinnen 0,2 bzw. 0,1 Prozent. Die US-Inflation ist im März etwas deutlicher als gedacht gesunken. Die Kernrate legte jedoch auf Jahressicht zu, wenn auch im prognostizierten Rahmen. Am Markt herrscht nach einer zunächst positiven Einschätzung mittlerweile Skepsis, ob die Daten die US-Notenbank wirklich in die Lage versetzen, ein gemächlicheres Tempo in der Zinspolitik zu gehen. Laut Teilnehmern bleibt die Tür für eine weitere Zinserhöhung in drei Wochen offen.

"Auch wenn dies eine gute Nachricht ist, bedeutet es nicht, dass die Straffungen beendet sind", kommentiert Chefmarktstratege Ronald Temple von Lazard die Daten. Er erinnert daran, dass die Kerninflation weiterhin klar über dem Ziel der Fed liege. Der Dollar gerät gleichwohl unter Druck, so dass der Euro im Hoch in die Nähe der Marke von 1,10 Dollar klettert. Der Dollarindex verliert 0,6 Prozent. Am Rentenmarkt folgen die Notierungen den Aktienkursen zunächst nach, machen dann aber auch die Gegenbewegung mit. In der Summe tut sich nun wenig. Das gilt auch für den Goldpreis.

Die Erdölpreise ziehen dagegen an. Zwar haben sich die Rohöllagerbestände in den USA auf Wochensicht entgegen den Erwartungen etwas ausgeweitet, dafür nahemn aber die Benzinbestände ab, obwohl Analysten hier einen Lageraufbau prognostiziert hatten. Auch die Dieselvorräte sanken.

US-Berichtssaison startet

Interesse wird in dieser Woche noch die bevorstehende Berichtssaison der US-Unternehmen für das erste Quartal wecken, die am Freitag mit der Vorlage der Geschäftszahlen von JP Morgan Chase, Wells Fargo und Citigroup startet. Julian Emanuel, Stratege bei Evercore ISI, berichtet von Vorsicht. Es sei das vierte Quartal in Folge, in dem die geschätzten Gewinne pro Aktie für 2023 zurückgingen.

Ein schwach aufgenommener Ausblick von American Airlines drückt auf den Sektor. American Airlines rechnet für das erste Quartal mit einem bereinigten Gewinn von 1 bis 5 Cent, dem steht eine Markterwartung von 5 Cent entgegen. American Airlines fallen um 8,7 Prozent, United Airlines um 5,6 Prozent.

Die Aktien von Clearpoint Neuro verzeichnen ein Plus von 1,6 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hat die Verlängerung einer weltweiten Lizenz- und Forschungsvereinbarung mit dem niederländischen Philips-Konzern bekannt gegeben.

Für die Aktien von Skillsoft geht es um 8,7 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen im vierten Quartal einen Verlust verzeichnet hat. Die Aktien von Horizon Acquisition legen um 12,3 Prozent zu. Der im vergangenen Oktober vereinbarte Zusammenschluss mit dem Privatflugzeugunternehmen Flexjet wird nun doch nicht stattfinden. Im Zuge dessen wird Horizon Acquisition eine Zahlung von rund 30 Millionen Dollar von Flexjet erhalten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.779,35 +0,3% 94,56 +1,9% S&P-500 4.117,90 +0,2% 8,96 +7,3% Nasdaq-Comp. 12.039,62 +0,1% 7,74 +15,0% Nasdaq-100 12.969,23 +0,0% 5,08 +18,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,02 -0,4 4,02 -40,4 5 Jahre 3,49 -3,6 3,53 -50,7 7 Jahre 3,45 -2,4 3,48 -51,8 10 Jahre 3,41 -1,6 3,43 -47,0 30 Jahre 3,63 +1,3 3,62 -33,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:55 Uhr Di, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0989 +0,7% 1,0928 1,0915 +2,7% EUR/JPY 146,37 +0,3% 146,35 145,84 +4,3% EUR/CHF 0,9853 -0,1% 0,9864 0,9864 -0,5% EUR/GBP 0,8809 +0,3% 0,8788 0,8781 -0,5% USD/JPY 133,20 -0,3% 133,82 133,63 +1,6% GBP/USD 1,2474 +0,4% 1,2436 1,2430 +3,1% USD/CNH (Offshore) 6,8796 -0,2% 6,8920 6,8964 -0,7% Bitcoin BTC/USD 29.985,76 -0,8% 29.939,58 30.199,39 +80,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,79 81,53 +1,5% +1,26 +2,9% Brent/ICE 86,90 85,61 +1,5% +1,29 +2,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,05 43,69 -1,5% -0,65 -43,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.007,22 2.002,90 +0,2% +4,32 +10,1% Silber (Spot) 25,23 25,18 +0,2% +0,05 +5,3% Platin (Spot) 1.018,00 998,50 +2,0% +19,50 -4,7% Kupfer-Future 4,06 4,02 +0,9% +0,04 +6,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

April 12, 2023 12:17 ET (16:17 GMT)

