Die Rüstungsindustrie steht dieser Tage in voller Blüte, was auch an der Börse Begehrlichkeiten weckt. Zu sehen ist das beispielsweise an der Aktie von Rheinmetall, welche in den letzten Wochen mit schöner Regelmäßigkeit neue Höchststände erreichen konnte. Bei ThyssenKrupp spielte das Thema hingegen eine eher untergeordnete Rolle, was sich aber zu ändern scheint.Im Fokus steht dabei die Sparte ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), welche für die Herstellung von U-Booten bei ThyssenKrupp (DE0007500001) verantwortlich ist. Laut einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...