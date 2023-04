Das einzige Unternehmen im Gesundheitswesen, das bereits zum vierten Mal in der Liste aufgeführt wird

Viz.ai, ein führender Anbieter von KI-gestützter Krankheitserkennung und intelligenter Pflegekoordination, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in die Forbes AI 50 Liste 2023 der vielversprechendsten privaten Startups im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) weltweit aufgenommen wurde. Dies ist das vierte Mal, dass Viz.ai in der Forbes AI 50-Liste aufgeführt ist.

"Wir fühlen uns geehrt, in die diesjährige Forbes AI 50-Liste aufgenommen worden zu sein und sind stolz darauf, dass die Viz-Plattform weltweit für ihren einzigartigen Wert anerkannt wird", sagte Chris Mansi, CEO von Viz.ai. "Durch Nutzung der Leistungsfähigkeit von KI geht unsere Plattform auf die dringendsten Bedürfnisse des Gesundheitswesens ein und trägt dazu bei, die Patientenversorgung zu beschleunigen, indem sie systembedingte Verzögerungen beseitigt, die zwischen lebensrettenden Behandlungen und den Menschen stehen, die sie benötigen."

Die Forbes AI 50 Liste ist eine herausragende Auszeichnung für die transformativsten Unternehmen, die KI-Technologie zur Verbesserung der Geschäftswelt einsetzen. In den Vorjahren waren die Einreichungen ausschließlich auf Nordamerika beschränkt, doch in diesem Jahr wurden die Kriterien erstmals auf Start-ups aus der ganzen Welt ausgeweitet, so dass 2023 fast 800 Einreichungen zu verzeichnen waren.

Die Viz-Plattform nutzt KI, um Krankheiten früher zu erkennen, die Zusammenarbeit in der Pflege zu vereinheitlichen und wichtige Entscheidungen zu treffen, um die Patientenergebnisse zu verbessern. Auf Grundlage des vermuteten Zustands eines Patienten alarmiert die Viz-Plattform automatisch das Pflegeteam, um die Diagnose sowie die Einleitung der entsprechenden Überwachung und Behandlung zu beschleunigen. Während des gesamten klinischen Arbeitsablaufs, von der präklinischen bis zur postakuten Versorgung, können Gesundheitsdienstleister über eine direkte Verbindung Bildgebungs- und Patientendaten in Echtzeit abrufen und auswerten. Das Angebot der Viz-Plattform umfasst die Bereiche Neurologie, Gefäße, Kardiologie, Radiologie und Trauma.

Um zu bestimmen, welche Unternehmen in die AI 50-Liste aufgenommen werden, beauftragt Forbes in Zusammenarbeit mit Sequoia Capital und Meritech Capital ein Gremium unabhängiger Juroren mit umfassender Erfahrung im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Dieses Gremium bewertet jeden Kandidaten anhand von Schlüsselfaktoren, darunter Umsatz, Wachstum, Bewertung, Talente und die Stärke der KI-Geschäftsanwendung des Unternehmens.

Über Viz.ai, Inc.

Viz.ai ist ein Pionier bei der Nutzung von KI-Algorithmen und maschinellem Lernen, um den Zugang zu lebensrettenden Behandlungen zu verbessern, und deckt mehr als 200 Millionen Patienten in über 1.300 Krankenhäusern und Gesundheitssystemen in den USA und Europa ab. Die KI-gestützte Viz-Plattform ist eine intelligente Lösung für die Pflegekoordination, die mehr Patienten identifiziert, Unterstützung für kritische Entscheidungen am Ort der Pflege bietet und zur Verbesserung der Ergebnisse beiträgt. Die Viz-Plattform stützt sich auf reale klinische Daten und bietet Patienten, Anbietern sowie Pharma- und Medizintechnikunternehmen einen erheblichen Mehrwert. Nähere Informationen finden Sie unter viz.ai.

