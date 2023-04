Tech-Fonds waren die Verlierer des Jahres 2022, doch feiern sie in 2023 ein Comeback. Das gilt vor allem für den VanEck Crypto and Blockchain Innovators ETF. Hohe Schwankungen Seit Anfang 2023 hat der VanEck Crypto and Blockchain Innovators ETF um rund 67 Prozent zugelegt - und damit soviel wie kein anderer Fonds und ETFs, der in Tech-Aktien investiert und mindestens 20 Millionen Euro groß ist. Wer Anfang April 2022 in den Crypto and Blockchain ...

Den vollständigen Artikel lesen ...