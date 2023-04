Warum "sichere Häfen" beliebt bleiben Am deutschen Wesen … Es ist noch nicht lange her, dass diverse Solidaritätsadressen für Taiwan in Form von Blitzbesuchen durch Parlamentarier westlicher Länder stattgefunden hatten. Nach Nancy Pelosi folgte politische B- und -C-Prominenz aus den USA und im Herbst auch die unvermeidliche Bundestagsdelegation - um Zeichen zu setzen. Das ist insofern stimmig, als sich deutsche Politiker so ziemlich für jedes Problem auf dem Globus zuständig fühlen. Dabei attestiert ...

