Inflationsdaten aus den USA haben den DAX am Mittwoch kurzzeitig auf den höchsten Stand seit Januar 2022 getrieben. Nach einem Sprung bis auf 15.827 Punkte behauptete der deutsche Leitindex zum Börsenschluss aber nur ein Plus von 0,31 Prozent auf 15.703,60 Punkte, womit er immerhin an die freundliche Entwicklung der vergangenen zwei Handelstage anknüpfte.Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte verlor letztlich sogar 0,40 Prozent auf 27.340,86 Punkte.Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets ...

