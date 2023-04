Société Générale: der Verkauf der Rosbank vermasselt dem Bankhaus den Jahresüberschuss!

Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhung gekappt! Leerverkauf bei Société Générale (GLE) starten? Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: GLE ISIN: FR0000130809

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des drittgrößten französischen Kreditinstituts verlor im vergangenen Halbjahr etwa drei Prozent ihres Kurswertes. Die Bärenflagge der letzten zweieinhalb Wochen erreichte heute den leicht fallenden 20er-EMA, der Schlusskurs lag aber darunter. Auffällig ist das starke Handelsvolumen an den Tagen mit rückläufigen Kursen.

Chart vom 12.04.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 21.64 EUR

Meinung: Auch wenn das vierte Quartal recht gut gelaufen ist, hatte die Société Générale 2022 auf Konzernebene einen Gewinnrückgang von 71.02 Prozent zu verzeichnen. Ursache war der Verkauf der russischen Rosbank an den Oligarchen Wladimir Olegowitsch Potanin. Die Abschreibung in Höhe von rund 2 Milliarden EUR bewahrte das Bankhaus vor den weiteren aktuellen Risken des Russland-Geschäfts. Ohne diesen Sondereffekt wäre ein Plus von 7 Prozent beim Jahresüberschuss zu verbuchen gewesen. Die Dividendenerhöhung wird wohl nun etwas geringer ausfallen als ursprünglich vorgesehen und auch die Aktienrückkäufe werden nicht im zuvor geplanten Ausmaß erfolgen.

Setup

Mögliches Setup: Unser Short Setup sieht einen Leerverkauf beim Unterschreiten der letzten Tageskerze vor. Den Stop Loss können wir mit etwas Abstand über dem heutigen Hoch und damit über dem 20-Tageduurchschnitt platzieren. Kursziel ist das Pivot-Tief vom 24. März. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BÄRISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in GLE.

Veröffentlichungsdatum: 12.04.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.