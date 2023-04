NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 108 Franken belassen. Analyst Kamran Hossain senkte vor den Quartalszahlen des Rückversicherers seine Prognose für den diesjährigen Überschuss, womit er in erster Linie die Auswirkungen von Naturkatastrophen im Verlauf des ersten Quartals reflektiere. Damit liege er aber noch immer auf Kurs zu dem Überschussziel von mehr als drei Milliarden Dollar in diesem Jahr, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023





