The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.04.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.04.2023



ISIN Name

FR0010879056 DEINOVE EO-,02

CA5912551044 METALLICA METALS CORP.

CA91822J1030 VBI VACCINES INC.

CH0010754924 SCHWEITER TECHS INH. SF 1

DE000A30V661 JES.GREEN IN 23/28

US03217L1061 AMRYT PHARMA PLC SP.ADR/5

US21077C1071 CONTEXTLOGIC DL -,0001

US37519U2087 GIGCAPITAL5.UT(1S.+1/3WT)