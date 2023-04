Das Protokoll der letzten Fed-Sitzung (vom 21.und 22.März) wurde soeben veröffentlicht: wichtig sind vor allem die Aussagen zur Bankenkrise und zu Zinsen - die Entscheidung zu einem 0,25%-Zinsschritt scheint sehr knapp gewesen zu sein damals angesichts der Banken-Turbulenzen! Hier die zentralen Aussagen des Fed-Protokolls: - MANY FED OFFICIALS LOWERED VIEWS OF RATE PEAK ON BANK ...

Den vollständigen Artikel lesen ...