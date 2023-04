NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nach der Veröffentlichung von Preisdaten in den USA und dem Protokoll zur jüngsten US-Notenbanksitzung gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,24 Prozent auf 115,66 Punkte zu. Die Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen betrug 3,42 Prozent.

Zum Handelsauftakt war am US-Rentenmarkt bekannt geworden, dass sich die Inflation im März deutlich abgeschwächt hatte. Die Inflationsrate fiel auf fünf Prozent, nachdem sie im Februar noch bei sechs Prozent gelegen hatte. Am Markt war nur ein Rückgang auf 5,1 Prozent erwartet worden. Die Kerninflationsrate stieg hingegen im März wie erwartet auf 5,6 Prozent. Im Februar hatte sie noch bei 5,5 Prozent gelegen. "Die Kernteuerung ist weiterhin unangenehm hoch", kommentierte Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen die Daten.

Auf der jüngsten Sitzung der US-Notenbank fand der Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten große Zustimmung, wie dem Protokoll der Fed zur Entscheidung vom 22. März zu entnehmen ist. Alle Mitglieder hätten dies unterstützt. Zudem senkten die Geldpolitiker ihre Erwartungen an weitere Zinserhöhungen und verwiesen auf die Wirkungen der Bankenkrise auf die wirtschaftliche Aktivität und die Inflation. Von den Analysten von Capital Economics hieß es dazu, die Fed sei unsicher über die Auswirkungen, die die Turbulenzen im Bankensektor auf die Wirtschaft habe./ajx/he