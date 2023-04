NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach einem Gespräch mit Investor-Relations-Chef Florian Fuchs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die gegenwärtig schwächeren Verkehrstrends gingen größtenteils auf Streiks und weniger Geschäftsreisen zurück, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Verweis auf die Aussagen vom Flughafenbetreiber. Es dürften sich von nun an aber Verbesserungen zeigen. Mit Blick auf das Einzelhandelsgeschäft habe sich Fraport zuversichtlich gezeigt./ajx/he



