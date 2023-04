Die Märkte starteten noch recht stark in den gestrigen Dienstag und der DAX flirtete zeitweise schon mit vergangenen Höchstständen. Für das Erreichen solcher sollte es aber letztlich nicht reichen und unter dem Strich verhielten die Anleger sich gestern eher unaufgeregt. Gerade die Bullen scheinen regelrecht ermüdet zu sein und trauen sich trotz manch positiver Entwicklung nicht so richtig an größere Gegenbewegungen heran.Festzustellen ist das unter anderem bei der Deutschen Bank (DE0005140008). Hier waren am Dienstag zwar Kursgewinne von immerhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...