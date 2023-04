62 Milliarden Euro. Diese Rekordsumme schütten die 100 größten deutschen Unternehmen in diesem Jahr voraussichtlich an ihre Aktionäre aus. Es wäre ein Plus von satten 10 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2022 - und das trotz des schwierigen Geschäftsumfelds. DER AKTIONÄR hat für die neue Ausgabe deutsche und internationale Unternehmen herausgefiltert, die nicht nur eine konstante Ausschüttungspolitik betreiben, sondern auch im Hinblick auf das operative Geschäft überzeugen. Mit diesen 11 Top-Zahlern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...