US-Inflationsdaten haben am Mittwoch die Anleger am New Yorker Aktienmarkt etwas ratlos zurückgelassen. Auch das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung stützte die Kurse nur kurz. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zum Börsenschluss 0,11 Prozent auf 33.646,50 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 ging mit 12.848,35 Punkten 0,89 Prozent schwächer aus dem Handel.Der breit gefasste S&P 500 fiel um 0,41 Prozent auf 4.091,95 Zähler. Auf der jüngsten Sitzung der US-Notenbank fand der Zinsschritt ...

