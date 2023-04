DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank hat im vergangenen Jahr weniger fossile Unternehmen und Projekte finanziert als 2021. Das geht aus dem Bericht "Banking on Climate Chaos" hervor, den unter anderem die Umweltorganisation Urgewald mitverfasst hat. Demnach sind von der Deutschen Bank rund 7,4 Milliarden US-Dollar in Form von Konsortialkrediten und Wertpapieremissionen an die fossile Industrie geflossen. (Handelsblatt)

ALDI/BEIERSDORF - Der Discounter Aldi will in Zukunft stärker auf Eigenmarken im Kosmetiksegment setzen. Das berichtete die Lebensmittelzeitung in dieser Woche. Demnach soll sich die Eigenmarke Lacura in Zukunft zur internationalen Dachmarke des Unternehmens entwickeln. Dafür soll die Eigenmarke, die vor allem bei einer älteren Zielgruppe beliebt ist, ein neues Design erhalten. Aldi äußert sich zwar nicht zu seinen Strategieplänen, seit Anfang des Jahres hat sich im Regal das Sortiment des Discounters aber schon verändert: So finden sich dort keine Pflegeprodukte mehr vom Lieferanten Beiersdorf. Und das, obwohl Aldi mehr als zehn Jahre lang die Marke Nivea im Sortiment führte. Wer die Geschäftsbeziehung beendet hat, ist nicht bekannt. Weder Aldi noch Beiersdorf haben sich dazu bisher geäußert. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

SOFTBANK/ALIBABA - Der japanische Technologiekonzern Softbank verkauft nahezu alle seine verbliebenen Anteile an den chinesischen Online-Händler Alibaba. Softbank hat dieses Jahr bereits Alibaba-Aktien im Volumen von 7,2 Milliarden US-Dollar verkauft, im vergangenen Jahr waren es 29 Milliarden Dollar. Softbank senkt damit seine Beteiligung an dem Unternehmen auf 3,8 Prozent. (Financial Times)

JP MORGAN - Managing Directors bei JP Morgan müssen wieder fünf Tage die Woche ins Büro kommen. Zudem warnte die Bank ihre Mitarbeiter weltweit, ihre "Anwesenheitserwartungen" nicht zu verfehlen. "Unsere Führungskräfte spielen eine wichtige Rolle bei der Stärkung unserer Kultur und der Führung des Geschäfts", schrieb das Operating Commitee der US-Bank in einem Memo. (Financial Times)

