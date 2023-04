The following instruments on XETRA do have their first trading 13.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.04.2023Aktien1 DK0015202451 H+H International A/S2 SE0012904779 Train Alliance Sweden AB3 US2244081046 Crane Co.4 AU000000MNB9 Minbos Resources Ltd.5 CA73938G1081 PowerStone Metals Corp.6 US21077C3051 ContextLogic Inc.7 CA5912552034 Metallica Metals Corp.8 CH1248667003 Schweiter Technologies AG9 CA91822J2020 VBI Vaccines Inc.Anleihen/ETF1 FR001400H7V7 Frankreich, Republik2 CA13509PJK09 Canada Housing Trust[TM] No. 13 DE000LB3Q8Z8 Landesbank Baden-Württemberg4 DE000LB3PJK5 Landesbank Baden-Württemberg5 USP2000TAB19 Banco do Brasil S.A.6 USU1852LAM91 Cleveland-Cliffs Inc.7 XS2613159719 Federation des caisses Desjardins du Quebec8 DE000HLB4611 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 LU1708330235 Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF