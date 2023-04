GIVN SW-Givaudan mit leichtem Umsatzrückgang im ersten QuartalMC FP-hat im ersten Quartal von der Aufhebung der Corona-Restriktionen in China und der Wiederbelebung des internationalen Reiseverkehrs profitiert-LVMH kauft Platinum Invest Gruppe BAS-BASF meldet Gewinn im ersten Quartal deutlich höher als erwartetBEI-Der Discounter Aldi will in Zukunft stärker auf Eigenmarken im Kosmetiksegment setzen.ENR-Die im Inflation Reduction Act der US-Regierung enthaltene Beihilfe hat eine "erstaunliche Dynamik" für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien in Nordamerika ausgelöst, sagt Christian Bruch, CEO von Siemens EnergyHLE-HELLA STEIGERT UMSATZ IM ERSTEN QUARTAL UM MEHR ALS 14 PROZENTLHA-Ein schwach aufgenommener Ausblick von American Airlines zog den ganzen Sektor in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...