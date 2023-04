Der DAX startet heute an der Börse im Plus. Zudem sind die deutschen Aktien BASF, SAP und Adidas im Fokus. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich nach schwächeren Vorgaben der Wall Street kaum aus der Deckung gewagt. Der DAX stand am Donnerstagvormittag 0,2 Prozent höher bei 15.732 Punkten. Die US-Börsen hatten nach Veröffentlichung der Fed-Protokolle schwächer geschlossen. Demnach machten sich bei der Sitzung im März einige US-Währungshüter ...

