New York (www.anleihencheck.de) - Die am Mittwoch veröffentlichten Daten des US-Verbraucherpreisindex zeigen eine Verbesserung des Gesamt-Verbraucherpreisindex (VPI), so Jon Maier, Chief Investment Officer bei Global X.Der Kernindex, bei der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausgeschlossen würden, bleibe allerdings hartnäckig hoch. Dieser abweichende Trend unterstreiche, wie komplex die aktuelle Inflation in den USA sei. Die US-Notenbank FED wage einen Spagat, indem sie der anhaltend hohen Kerninflation entgegenwirke und gleichzeitig eine Verbesserung der Gesamtpreise anstrebe. ...

