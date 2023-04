Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in den USA ist im März erwartungsgemäß gesunken, so die Analysten der Helaba.Die Gesamtjahresrate weise ein Plus von 5,0% auf, im Vergleich zum Inflationshoch, das im Juni letzten Jahres bei +9,1% markiert worden sei. Allerdings sei die Kernteuerung mit +5,6% weiterhin unangenehm hoch. Diese dürfte den Währungshütern Kopfschmerzen bereiten, denn sie lege einen weiteren Zinsschritt nahe, während vor dem Hintergrund der Krise im Bankensektor und den vorübergehenden Turbulenzen an den Finanzmärkten eher Zurückhaltung zu empfehlen wäre. Es bleibe eine schwierige Entscheidung für die Notenbank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...