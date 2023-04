Der Zulieferer ZF hat die Serienproduktion des elektrischen Zentralantriebs CeTrax lite gestartet. Der neue Antriebsstrang eignet sich für den Einsatz in leichten Nutzfahrzeugen bis 7,5 Tonnen. Für den CeTrax lite hat ZF nach eigenen Angaben bereits Aufträge aus Asien und Amerika vorliegen. Die Produktion des neuen Antriebs ist in Regie der ZF-Division Commercial Vehicle Solutions (CVS) in Friedrichshafen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...