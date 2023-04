Gold: Frisches Rallye-Signal

Anzeige / Werbung Der Comm Activity Index generierte zwei Rallye-Signale Trends in Gold starten nicht einfach so aus heiterem Himmel. Ihnen gehen in aller Regel erhöhte kommerzielle Aktivitäten voraus. Damit ist gemeint, dass die Insider des Marktes (nämlich die Produzenten, sowie die abnehmende Industrie) besser informiert sind und smarter, als wir. Wann immer sie besonders aktiv sind, heißt es für uns: Augen auf - da könnte 'was kommen. Vor Jahren entwickelte ich einen Indikator, der mir jene Situationen anzeigt, in denen die bedeutenden Händlergruppen aktiver sind, als üblich. Der Comm Activity Index kündigt dabei eine Aufwärtsbewegung des Goldpreises an, wenn er die 0 von unten nach oben kreuzt. Dies bringt meist die erste Aufwärtswelle mit sich. Wenn der Index dann die 0 von oben nach unten kreuzt, setzt üblicherweise die zweite Kaufwelle im Goldpreis ein. Der Comm Activity Index hat im Herbst 2022 ein Signal generiert und wiederholte dies in den letzten Wochen/Monaten abermals. Das untermauert die bullishe Entwicklung des beliebten Edelmetalls. 7-minütiges Video zeigt die Gold-Prognose bis April 2025 In diesem Video zeige ich Dir die Entwicklung von Gold im Zusammenhang mit Rezessionen: https://youtu.be/cDGtANKPFYw Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/ Umgesetzt werden kann diese, wie auch die anderen Trading-Chancenim Gold z.B. mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: Produkt: Gold Call

Call Laufzeit: 16.06.2023

WKN: MA988B

Einstieg: market

Hebel: 11

Ziel: 35 Euro Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

Disclaimer:

