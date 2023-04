Die Halyk Bank ist eine der größten und erfolgreichsten Banken in Kasachstan. Gegründet im Jahr 1923 als Sparkasse Kasachstans, hat die Bank im Laufe der Jahre ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen angeboten und sich zu einem wichtigen Akteur in der kasachischen Wirtschaft entwickelt. Die Bank hat ihren Hauptsitz in Almaty, der größten Stadt des Landes, und betreibt mehr als 600 Filialen in ganz Kasachstan. Zusätzlich dazu unterhält die Bank auch Tochtergesellschaften in Russland und Georgien. Die Halyk Bank bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter Einlagen- und Sparprodukte, Kredite, Devisenhandel und Investmentbanking. Die Bank ist auch führend ...

