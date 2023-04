In schwierigen Börsenphasen profitiert Gold häufig von einem Vertrauensverlust in die Wirtschaft. Nach dem Ende des Goldstandards ist sein Wert stark gestiegen. Der Hard Value Fund nutzt Gold und Goldminenbetreiber zur Portfoliosteuerung.Gold dient der Menschheit bereits seit Jahrtausenden als Wertaufbewahrungsmittel, Schmuck und später auch als Zahlungsmittel. Sein Glanz und seine Unvergänglichkeit faszinieren bis heute. Hinzu kommt, dass die bisher weltweit geförderte Menge insgesamt nur etwa 208.875 Tonnen beträgt (Stand: 2022), was einem Würfel mit einer Kantenlänge von gerade einmal 22,12 Metern entspricht. Alle Versuche, es künstlich herzustellen, sind bisher gescheitert. Somit ist Gold nicht beliebig vermehrbar und gewinnt deshalb vor allem in Krisen zur Absicherung an Bedeutung.

Den vollständigen Artikel lesen ...