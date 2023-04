Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Inflationsdaten der USA zeigen einen stärkeren Rückgang als vorab erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit 5,0% im März liege die Inflation deutlich unter den 6,0% im Februar und 0,1% unter den Prognosen. Nichtsdestotrotz steige die Kerninflationsrate weiterhin an und liege im März bei 5,6% und somit über der allgemeinen Inflationsrate. ...

