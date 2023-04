Rodenbach (www.anleihencheck.de) - Etwas mehr als einen Monat nach der Pleite der Silicon Valley Bank geht die Suche nach möglichen Folgeschäden in die nächste Runde, so die Experten von Grüner Fisher Investments im aktuellen Kapitalmarktausblick.Im Fokus stehe die Kreditvergabe in den USA, die zuletzt im Wochenvergleich starke Rückgänge erlebt habe. "Wenn Banken aus Angst um ihre Einlagen die Kreditvergabe einschränken und ihre Liquidität zusammenhalten könnte das zu einem Rückgang des Wirtschaftswachstums - im schlimmsten Fall zu einer tiefen Rezession - führen", erläutere Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments, die allgemeinen Sorgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...