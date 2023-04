Aus den USA kamen am Mittwoch Inflationsdaten, welche dezent unter den Erwartungen der Analysten lagen, was positive Signale in Richtung der Börse aussendete. Profitieren konnten davon nicht zuletzt Immobilientitel, die seit Monaten unter steigenden Zinsen ächzten. Vonovia konnte sich da auf der Seite der Gewinner positionieren.Um respektable 1,71 Prozent legt die Aktie von Vonovia (DE000A1ML7J1) am Mittwoch zu und verbesserte sich damit bis auf 18,46 Euro. Die Erholungsbewegung der letzten Tage scheint anzuhalten und die Bullen hinterlassen zumindest die eine oder andere ...

