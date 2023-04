Es gibt zwei Varianten von Social-Media-Usern. Zum einen die passiven, die nur andere beobachten, aber selbst nichts posten. Zum anderen die aktiven, die regelmäßig oder unregelmäßig in Erscheinung treten.Bei den aktiven Social-Media-Usern ist interessant, dass viele "nur so vor sich hin posten", fast einsam in der weiten Social-Media-Welt. Sie interagieren wenig mit anderen. Sie posten ab und zu etwas. Das war's. Selten hat diese Strategie Erfolg. Oft bleiben es einsame Rufer in der ansonsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...