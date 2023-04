Die japanische Holding hat weitere Aktien des chinesischen E-Commerce-Konzerns ALIBABA GROUP verkauft. Dies entspricht dem aktuellen SOFTBANK-Kurs, sich eher defensiv aufzustellen.



Über Terminverkäufe wird SOFTBANK den Anteil an ALIBABA weiter auf 3,8 % reduzieren, wie die Financial Times berichtete. Ende September 2022 waren es noch 14,6 %.



ALIBABA veröffentlichte am 28. März den Plan einer sechsfachen Aufspaltung. Anschließend hatte sich "BABA" (ADR-Kürzel) in New York um bis zu 20 % verteuert. Gestern fiel der Kurs im regulären US-Handel um 5,2 %. In Hongkong zum Handelsschluss - 2 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



