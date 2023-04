Aus den Köpfen der Anleger sind Sorgen um hiesige Finanzinstitute offenbar noch nicht vollständig verschwunden. Doch in den Augen von Experten stehen die europäischen Banken sehr solide da und bisher gab es abseits der Credit Suisse tatsächlich noch keine besorgniserregenden Einbrüche zu sehen. Vor diesem Hintergrund bleibt die Commerzbank etwas hinter ihrem Potenzial zurück.Seit ein paar Tagen schiebt die Aktie der Commerzbank (DE000CBK1001) sich zwar wieder in die Höhe. Mit Zugewinnen von 0,4 Prozent reichte es am Dienstag aber lediglich für ...

