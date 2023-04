Anders als hierzulande erlebten die Börsen in Hongkong in der laufenden Woche einen eher schwachen Handel, der oftmals von roten Vorzeichen geprägt war. Dieses Muster setzte sich auch am Mittwoch fort und in den Morgenstunden hiesiger Zeit sah es nicht viel besser aus mit Verlusten von knapp 0,7 Prozent beim Hang Seng Index. Für BYD ist das nicht unbedingt ein freundliches Umfeld.Die Aktie von BYD (CNE100000296) geriet kürzlich aber noch durch andere Faktoren unter Druck. Dass die Kurse am Mittwoch zeitweise um rund fünf Prozent in die Tiefe stürzten ...

