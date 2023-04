Heute im gabb: Um 11:48 liegt der ATX TR mit -0.21 Prozent im Minus bei 6858 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 3.95% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +1.59% auf 0.64 Euro, dahinter Porr mit +1.31% auf 13.88 Euro und DO&CO mit +1.22% auf 108.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15680 (+0.00%, Ultimo 2022: 13923, 12.62% ytd). - News zu Erste Group, Zumtobel, VIG, Flughafen Wien, Frequentis, Wienerberger ...- Aktienturnier: Alle drei Wanderpokal-Fixgewinner-Aspiranten liegen nach wie vor in den Duellen vorne- Nachlese: Hoffnung bei Kapsch und Best in the Game- Kurze zu RHI Magnesita und Wolford- Unser Robot sagt: Immofinanz, Frequentis, CA Immo und weitere Aktien auffällig; Radka Doehring führt den 7. Tag im CEO-Ranking- Reingehört bei Frequentis- gabb ...

