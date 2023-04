Booking Holdings: Das Buchungsportal profitiert vom globalen Reiseboom!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: BKNG ISIN: US09857L1089



Rückblick: Booking Holdings ist eines der größten Online-Reiseunternehmen der Welt. Das reisebezogene Angebot des Unternehmens umfasst Hotelzimmer, Flugtickets, Mietwagen, Pauschalreisen, Kreuzfahrten, sowie Aktivitäten an Kundenzielen und Reiseversicherungen. Die Menschen wollen nach Corona wieder Reisen. Dieser Trend zeigt sich auch bei der Booking-Aktie, welche im Jahresverlauf von rund 2000 USD bis auf knapp 2700 USD ansteigen konnte.

Meinung: Bei den Reisen geht der Trend weiter in Richtung Online-Buchung. Das Buchungsportal bleibt der Dominator am Hotelmarkt und entwickelt sich zum touristischen Alleskönner weiter. Die Booking-Aktie ist eine der besten Möglichkeiten, um vom globalen Reiseboom zu profitieren. Der aktuelle Rücksetzer in den Bereich des EMA-20 könnte eine gute Einstiegsgelegenheit in die Aktie des Online-Reisebüros darstellen.

Chart vom 12.04 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 2547.25 USD



Setup: Bei Kursen über 2590 USD ließe sich eine Long-Position in der Booking-Aktie eröffnen. Die Absicherung könnte man nach dem Entry unterhalb der Kerze von Mittwoch vornehmen.

Meine Meinung zu Booking Holdings ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in BKNG



