(shareribs.com) Toronto 13.04.2023 - Die Konsolidierung in der Cannabisindustrie geht weiter. Am Ostermontag gab Tilray die Übernahme von Hexo Corp bekannt. Für Tilray ist es nach der Übernahme von Aphria der zweite große Zukauf. Tilray will den kanadischen Konkurrenten Hexo Corp für insgesamt 229 Millionen US-Dollar übernehmen und damit seine Position als Marktführer in Kanada ausbauen. Für die Übernahme ...

